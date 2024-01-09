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الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حمزة المثلوثي يواصل برنامجه التأهيلي في الزمالك

حمزة المثلوثي
حمزة المثلوثي
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أدى التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي.

ويخوض اللاعب المرحلة الثالثة من التأهيل، في ظل شكواه من إصابة بشد في عضلة السمانة، ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

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