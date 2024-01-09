وكيل تعليم الأقصر يلقي محاضرة ضمن ماراثون المراجعة النهائية لطلاب الثانوي

زار الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الثلاثاء، مدرسة الأقصر الثانوية بنات، بالتزامن مع انطلاق ماراثون المراجعة النهائية لطلاب المرحلة الثانوية، وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وألقى وكيل تعليم الأقصر، محاضرة لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، في اللغة العربية وسط حضور كثيف وإقبال واسع من الطالبات، وأجواء من التفاعل الواضح من قِبل طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، وذلك بعد النجاح الذي حققته المحاضرة التي ألقاها وكيل تعليم الأقصر بمدرسة أرمنت الثانوية بنات.

وعن المحاضرة قال خالد" إنني ممتن لله تمام الامتنان أن اصطفانا لنكون في هذه المهنة العظيمة التعليم، والتي اتصف بها الرسل والأنبياء، فما أشرفها وما أجلها من مهنة، وتتملكني سعادة غامرة وسط هذه الأجواء من التفاعل الذي لقيته خلال المحاضرة من أبنائي وبناتي من الطلاب، وشغف المعرفة الذي ألحظه في عيونهم".

يشار إلى أن مجموعات الدعم المدرسي تمثل البديل الأكثر نفعاً للدروس الخصوصية، حيث أنها خاضعة بشكل مباشر لإشراف وزارة التربية والتعليم المصرية، يقوم عليها المعلمون الأعلى كفاءة في المنظومة التعليمية، كما أنها تقدَم للطلاب بأجور رمزية في محاولة لتوفير النفقات الباهظة التي تتكبدها الأسرة المصرية على الدروس الخصوصية.

المحاضرة (4)

المحاضرة (3)

المحاضرة (2)