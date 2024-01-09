ads
الثلاثاء 09 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم الأقصر يلقي محاضرة ضمن ماراثون المراجعة النهائية لطلاب الثانوي

وكيل تعليم الأقصر
وكيل تعليم الأقصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

زار الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الثلاثاء، مدرسة الأقصر الثانوية بنات، بالتزامن مع انطلاق ماراثون المراجعة النهائية لطلاب المرحلة الثانوية، وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وألقى وكيل تعليم الأقصر، محاضرة لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، في اللغة العربية وسط حضور كثيف وإقبال واسع من الطالبات، وأجواء من التفاعل الواضح من قِبل طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، وذلك بعد النجاح الذي حققته المحاضرة التي ألقاها وكيل تعليم الأقصر بمدرسة أرمنت الثانوية بنات.

وعن المحاضرة قال خالد" إنني ممتن لله تمام الامتنان أن اصطفانا لنكون في هذه المهنة العظيمة التعليم، والتي اتصف بها الرسل والأنبياء، فما أشرفها وما أجلها من مهنة، وتتملكني سعادة غامرة وسط هذه الأجواء من التفاعل الذي لقيته خلال المحاضرة من أبنائي وبناتي من الطلاب، وشغف المعرفة الذي ألحظه في عيونهم".

يشار إلى أن مجموعات الدعم المدرسي تمثل البديل الأكثر نفعاً للدروس الخصوصية، حيث أنها خاضعة بشكل مباشر لإشراف وزارة التربية والتعليم المصرية، يقوم عليها المعلمون الأعلى كفاءة في المنظومة التعليمية، كما أنها تقدَم للطلاب بأجور رمزية في محاولة لتوفير النفقات الباهظة التي تتكبدها الأسرة المصرية على الدروس الخصوصية.

المحاضرة (4)
المحاضرة (4)
المحاضرة (3)
المحاضرة (3)
المحاضرة (2)
المحاضرة (2)
المحاضرة (1)
المحاضرة (1)
المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ماراثون المراجعة النهائية وكيل تعليم الأقصر الأقصر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مدرسة الأقصر الثانوية بنات الصف الثالث الثانوي