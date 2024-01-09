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الثلاثاء 09 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سفيرة فلسطين في جنوب أفريقيا: لا أحد يتوقع سير القضية أمام محكمة العدل الدولية

قطاع غزة
قطاع غزة
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قالت السفيرة حنان جرار، سفيرة فلسطين في جنوب إفريقيا، إنه تتوقع أن تتم المرافعة في قضية اتهام إسرائيل بجرائم إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية يومي 11 و12 يناير، وذلك بناء على طلب الإحالة الذي تقدمت به جنوب إفريقيا تحت البند التاسع من اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية، وذلك للنظر في حيثيات العدوان الإسرائيلي على أهل قطاع غزة.

وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المحكمة ستضع إجراءاتها الاحترازية لأن الحالة حالة عدوان قائم، موضحة أنه من السابع من أكتوبر وحتى الآن والاعتداء مستمر، لذلك تم تحديد جلسة في موعد قريب، وسيتم النظر في المرافعات والاستماع إلى الدفاع يوم 11 و12 يناير.

وتابعت أنه لا أحد يستطيع أن يتوقع كيف ستسير جلسات الاستماع ولكن نأمل أن تتم لصالح البنود التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد الكيان المحتل.

فلسطين جنوب أفريقيا إسرائيل محكمة العدل الدولية قطاع غزة