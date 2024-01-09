رضا حجازي: لدينا اهتمامات متنامية بملف التعليم التكنولوجي

كشف الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن وجود اهتمام متنامي بملف التعليم التكنولوجى، وهناك العديد من المواقع على مستوى الجمهورية بالمحافظات المختلفة الجاهزة لتكون مجمع مدارس تكنولوجية وتطبيقية بالمشاركة مع القطاع الخاص، فى محافظات الإسكندرية فى منطقة العامرية، دمياط، المنيا، جنوب سيناء، وغيرها من المحافظات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، وأثناء مناقشة طلب مقدم من النائب جميل حليم حبيب وأكثر من عشرين نائبا وموجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستيضاح سياسـة الحكومة – ممثلـة فـي وزارة التربيـة والتعليم والتعليم الفني بشأن المـدارس التكنولوجيـة التطبيقيـة، وبصفة خاصـة خطـة التوسع فـي إنشائها، ونطـاق توزيعها الجغرافـي، خاصة وأن القائم منهـا حاليـا مركـز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير الصف السادس الابتدائي، والمرحلة الاعدادية، وجارى العمل على إعداد مشروع قانون للثانوية العامة سيتم طرحه للحوار المجتمعي بشكل موسع للوقوف على كافة التفاصيل وذلك للقضاء على كافة المعوقات المرتبطة بالثانوية العامة.

وشدد الوزير إن تطوير التعليم من الملفات الهامة، متابعا:"حينما كُلفت كانت المهمة استكمال التطوير، ومن ثم هناك استراتيجية للبناء على ما سبق حتى لا يهد الوزير ما تم الوصول إليه من مراحل فى تطوير المنظومة ".