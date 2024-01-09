الانتهاء من فحص 4299 طفلا من حديثي الولادة للكشف عن الأمراض الوراثية بالقليوبية

أعلن الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، فحص 4299 طفلا من حديثي الولادة، من الأطفال المحتجزين بوحدات الرعاية الحرجة بالمستشفيات، تحت شعار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".

واستهدف الفحص جميع الأطفال المحتجزين بالرعابات المركزة من عمر يوم حتى 28 يوما للكشف المبكر عن 19 مرضا وراثيا.

من جانبها، أشارت الدكتورة آية السيد مدير إدارة الأمومة والطفولة بالمديرية، في بيان للمديرية اليوم، أن عمل الفحص تتم بالكامل بالمجان دون أي تكاليف مادية علي الأهالي، وتتضمن الأمراض التي يتم الكشف عنها: قصور الغدة الدرقية الخلقي، تضخم الغدة الكظرية الخلقي، انيميا الفول، التليف الكيسي، فرط شحميات الدم الوراثي، الفينيل كيتونوريا، نقص رباعي هيدروبيترين، حموضة الدم العضوية، ارتفاع حمض ايزوفاليريك بالدم، ارتفاع حمض البروبيوني/ الميثيل مالوني بالدم، مرض البول القيقبي، ارتفاع التيروزين في الدم " النوع الأول"، ارتفاع الجلاكتوز في الدم، ارتفاع هوموسيستين بالبول، ارتفاع الأرجينين بالدم، ارتفاع السيترولين بالدم، نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، أكسدة الأحماض الدهنية، نقص انزيم البيوتينيداز..

وأكد وكيل الوزارة أنه يتم تقديم الخدمة لجميع الأطفال المبتسرين سواء المصريين أو الأجانب الموجودين بالمحافظة.