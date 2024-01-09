ناصر منسي وعبدالغني يقتربان من الرحيل عن الزمالك إلى البنك الأهلي

اقترب ثنائي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ناصر منسي ومحمد عبدالغني، من الرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري، والانتقال إلى صفوف البنك الأهلي.

وتوصل مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى اتفاق مع مجلس إدارة البنك، على انتقال الثنائي ناصر منسي مقابل 15 مليون جنيه، ومحمد عبدالغني، مقابل 6 ملايين جنيه على سبيل البيع النهائي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع فريق عثماثون طنطا ودياً يوم الأربعاء المقبل على ملعب النادي في إطار الاستعداد خلال فترة توقف الدوري.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

ويشارك في النسخة الحالية من المسابقة 24 فريقًا، يتم تقسيمهم على ست مجموعات، تأهل أول وثانٍ كل مجموعة إلى دور الـ 16، برفقة أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني في مجموعتها.