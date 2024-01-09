الصين تزيد احتياطيها من الذهب إلى 148.23 مليار دولار ديسمبر الماضي

أظهرت بيانات صينية أن احتياطي الصين من الذهب قد ارتفع في نهاية ديسمبر الماضي إلى 74.87 مليون أونصة من الذهب لترتفع من 71.58 مليون أونصة في نهاية نوفمبر الماضي. حيث ارتفعت قيمة احتياطي الذهب الذي تمتلكه الصين إلى 148.23 مليار دولار في ديسمبر من 145.7 مليار دولار في نوفمبر.

كشف التحليل الفن الصادر عن جولد بيليون اليوم ، انه في نهاية ديسمبر أعلنت منصة تجارة النقد الأجنبي الصينية أنها ستقوم بتعديل أوزان سلتين رئيسيتين من العملات المستخدمة في تسعير عملة اليوان الصيني في عام 2024 لتعكس أنماط التجارة بشكل أفضل.

واعتبارًا من أول يناير خفض نظام تجارة النقد الأجنبي الصيني الذي يشرف عليه البنك المركزي الصيني نسبة الدولار الأمريكي في سلة عملات إلى 19.46% من 19.83%، كما خفض نسبة اليورو إلى 18.08% من 18.21%.

مثل هذا القرار يعكس سياسة الصين في تراجع الاعتماد على الدولار كاحتياطي أو كعملة أساس لتسعير عملتها، وهو أحد الأسباب الرئيسية وراء مشتريات الصين الكبيرة من الذهب منذ عام 2022 واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

