الجزائر تدعو لعقد جلسة لمجلس الأمن بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة

أكدت مصادر دبلوماسية، اليوم الثلاثاء، إن الجزائر طلبت عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن بشأن الإجراءات والدعوات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

ووفقا للمصادر الدبلوامسية فإنه من المرجح أن يعقد الاجتماع الذي طلبته الجزائر الجمعة 12 يناير، مشيرة إلى الاجتماع سوف يركز بشكل خاص على تهديد التهجير القسري الذي يواجهه الفلسطينيون في القطاع.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن بلاده ستواصل العمل لدعوة المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، من أجل "تحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية والأخلاقية فيما يتعلق بالظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، في ظل حدوث جرائم الإبادة وجرائم حرب غير إنسانية في قطاع غزة أمام عالم عاجز عن ردع الاحتلال الصهيوني.

وفي آخر إحصائية، صباح اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة إلى 23210 شهداء، والمصابين إلى 59176 مصابا.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء، مقتل 5 ضباط وجنود في المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة، وبذلك ترتفع حصيلة الضباط والجنود القتلى المعلن عنهم إلى 517 منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.