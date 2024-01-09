مسجلًا 2035 دولارا للأونصة.. الذهب يتعافى من أدنى مستوى في 3 أسابيع

شهدت أسعار الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الثلاثاء من أدنى مستوى في 3 أسابيع الذي سجلته أمس، يأتي هذا في ظل تراجع مستويات الدولار الأمريكي اليوم في عمليات بيع على العملة الأمريكية بهدف التصحيح وجني الأرباح بعد البداية القوية التي بدأ بها تداولات هذا العام.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية اليوم بنسبة 0.4% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 2035 دولار للأونصة وكان قد سجل أعلى مستوى اليوم عند 2038 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن انخفض الذهب يوم أمس بنسبة 0.9% ليسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع عند 2016 دولار للأونصة.

وأرجع تحليل جولد بيليون انخفاض الذهب بشكل حاد إلى ما دون مستوى 2050 دولار للأونصة خلال الأسبوع الماضي لانتعاش الدولار حيث أثارت بيانات سوق العمل القوية حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية وسط استمرار مرونة قطاع العمالة في تحمل الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وأعلن البنك الفيدرالي في نيويورك أمس عن إحصائية أشارت إلى أن المستهلكين يتوقعون انخفاض التضخم إلى جانب تراجع في معدلات الدخل والإنفاق على مدى السنوات القليلة القادمة.

وساعدت هذه الإحصائية على تقديم بعض الدعم للذهب نظراً لأنها تعكس توقعات بتراجع التضخم الأمر الذي يقدم مساحة للبنك الفيدرالي لحدوث تخفيضات مبكرة في أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب التي لا يقدم عائد.

ومن جهة أخرى، تراجع مؤشر الدولار خلال جلسة اليوم بنسبة 0.1% وذلك بعد ارتفاع وصل إلى 1% خلال الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي ساعد على ارتفاع أسعار الذهب اليوم.

وأدت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع الأسبوع الماضي، إلى جانب محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير الذي أشار إلى عدم اليقين بشأن توقيت تخفيضات أسعار الفائدة، إلى إضعاف الآمال في تخفيف السياسة مبكرًا في الولايات المتحدة.

وتشير توقعات الأسواق الآن إلى احتمال بنسبة 57.5% أن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه في مارس، وقد تراجع هذا الاحتمال من 75% قبل بداية العام، الأمر الذي يدل على تغير توجهات وتوقعات الأسواق وفقاً للمستجدات الأخيرة.

هذا وتنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم عن الولايات المتحدة الأمريكية، حيث من المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن شهر ديسمبر ارتفاع بنسبة 3.2% من 3.1% وأن يرتفع المؤشر الشهري إلى 0.2% من 0.1%.

وأشار التحليل إلي أن أي علامات على تماسك التضخم لا تبشر بالخير بالنسبة للرهانات على تخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، بالنظر إلى أن سوق العمل والتضخم هما نقطتان رئيسيتان في الاعتبار بالنسبة للبنك الفيدرالي الأمريكي عند تعديل السياسة النقدية.

كما أضاف أن الذهب متوقع له التذبذب بين المستويين 2025 – 2050 دولار للأونصة خلال هذا الأسبوع حتى صدور بيانات التضخم الأمريكية والتي ستعمل على تحديد اتجاه السوق خلال الفترة القادمة.