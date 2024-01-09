مستثمرو سيناء: سانت كاترين تنتظر طفرة سياحية غير مسبوقة مع افتتاح المطار في 2024

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، إن افتتاح مطار سانت كاترين في النصف الثاني من هذا العام حسبما أعلنت وزارة الطيران المدني سيكون له دور كبير في وضع مدينة سانت كاترين على خريطة السياحة العالمية كقبلة للسياحة الدينية والبيئية والسفاري والاستشفائية.

وأشار عبداللطيف، في تصريحات له اليوم، إلى أن مطار سانت كاترين سيكون مؤهلا لاستيعاب 900 راكب في الساعة وجراج يسع 100 سيارة وهذا يعني أنه سيكون مؤهلا لاستقبال ملايين السياحة وسيضاعف عدد السياح الوافدين إلى سانت كاترين إلى 10 مرات.

ودعا إلى ضرورة وضع خطة تسويقية من الآن لمدينة سانت كاترين والإعلان عن موعد افتتاح المطار وطرح هذه الخطط والبرامج التسويقية على منظمي الرحلات بالخارج، وكذلك داخل المعارض والبورصات السياحية العالمية التي تشارك بها مصر .

كما ناشد بضرورة دراسة الأسواق المستهدفة وإعداد حملات تسويقية داخلها والإعلان عن افتتاح مطار سانت كاترين وتنظيم رحلات مباشرة للمدينة وزيارة الأماكن المقدسة وإعداد جدول لتشغيل رحلات الطيران من وإلى مدينة سانت كاترين .

وأشار إلى أن مشروع التجلي الأعظم عقب افتتاحه أيضا سيرفع من أعداد السياح الوافدين لمصر من مختلف دول العالم ولا سيما أن تلك المنطقة تتواجد بها معالم الديانات السماوية الثلاثة، كما أنها المنطقة الوحيدة في العالم التي تجلي فيها الله عز وجل وبها جبل موسى وجبل سانت كاترين كما أن سانت كاترين تتميز بأنه تتلاقي فيها الأديان السماوية الثلاثة.

واقترح عبداللطيف، عمل برامج سياحية جديدة تشمل السياحة الثقافية والدينية والشاطئية وتسلق الجبال تجمع مدن دهب وطابا ونويبع وشرم الشيخ مع سانت كاترين في برامج مختلفة.