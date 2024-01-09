شديد البرودة ليلا وأمطار ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر وعلى أغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على المزروعات على وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ويشهد غدا الأربعاء أمطارا متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وتكون خفيفة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحري وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 13 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 19 والصغرى 7، وعلى جنوب الصعيد 27 للعظمى 11 درجة.