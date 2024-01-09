محافظ جنوب سيناء يفتتح تطوير الديوان العام ويهدي رحلة عمرة لحالة إنسانية

افتتح اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير مبنى ديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور اللواء أحمد الاسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشهد المحافظ خلال الافتتاح، عروضا فنية وطنية لطلاب مدرسة الزهور الابتدائية بطور سيناء.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه حريص على استكمال ما قام به المحافظين السابقين، من خلال تطوير مبنى الديوان العام، بالجهود الذاتية، حفاظا على الممتلكات العامة، وإظهار المبنى بالشكل الحضاري اللائق به.

وأوضح أن أعمال التطوير تضمنت، واجهة المبني، وإقامة نافورة ، جدارية توضح أهم المعالم السياحية بالمحافظة بمدخل المبنى، وتطوير قاعة المؤتمرات، وقاعة الاجتماعات.

ولفت إلى أنه جاري تطوير الحديقة المقابلة للمبنى، لتكون متنفس ترفيهي لمواطني أحياء الزهور، وال 102، والمنشية، والأمل، ومن المقرر ان يجري تزويدها بكافة الخدمات.

وأكد حرصه على توعية شباب وأطفال المحافظة من أبناء المدارس، بأعمال التطوير والمشروعات التي تجري على أرض المحافظة، لتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، وذلك من خلال مشاركتهم في مثل هذه المناسبات.

وفي سياق آخر، استقبل اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه اليوم بديوان عام المحافظة بطور سيناء روان محمود محمد متولي من مواطني طور سيناء، ووالدتها بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.

ويأتي ذلك في اطار حرص المحافظ الدائم علي رعاية أبناء المحافظة ودعمهم في كافة المجالات المختلفة وخاصة في علاج الحالات المزمنة وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بالتعاون مع رجال الأعمال والوزارات المعنية والمؤسسات المتخصصة والمجتمع المدني.

كما أهداها المحافظ رحلة عمرة لها ووالدتها في نهاية رحلة علاج من أحد الأمراض، متمنيا لها تمام الشفاء، وكانت روان قد أصيبت بأحد الأمراض وتكفلت المحافظ بعلاجها، ضمن الاهتمام والرعاية والتكافل الاجتماعي لأبناء المحافظة.

من جانبها، تقدمت روان بالشكر والتقدير لمحافظ جنوب سيناء، لاهتمامه واصراره علي علاجها اولا، واهدائها ووالدتها رحلة عمرة ثانيا، داعية الله ان يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار لوطننا الغالي مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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