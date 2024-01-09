جنى حسام تدخل قائمة الـ100 بالتصنيف العالمي لناشئات التنس

تواجدت البطلة جنى حسام، ضمن تصنيف أفضل 100 ناشئة في العالم في التنس، واحتلت المركز الـ94 عالميًا وفقًا للتصنيف الصادر من الاتحاد الدولي للعبة في إنجاز عالمي جديد لأندية وادى دجلة لتصبح جنى حسام أول مصرية تنضم للقائمة خلال العشر سنوات الماضية.

يأتي ذلك استمرارًا لنجاح أندية وادى دجلة في اقتناء أفضل المواهب وتطوير مستواها لإعدادها بشكل مثالي لتحقيق إنجازات في المحافل الدولية، والانضمام لقوائم أفضل اللاعبين في العالم بمختلف الألعاب الفردية والجماعية مما يسهم في تطوير الرياضة المصرية.

استحقت الدجلاوية جنى حسام أن تنضم لقائمة الـ100 الأوائل للناشئين والناشئات في لعبة التنس بعد تحقيقها إنجازات محلية وعالمية خلال السنوات القليلة الماضية أبرزها التتويج ببطولة أفريقيا للناشئات تحت 16 سنة، والفوز بالبطولة الدولية لناشئات التنس، كما حلت في المركز الثالث في بطولة فرنسا الدولية فئة J200.

وتدعم أندية وادى دجلة، البطلة جنى حسام للمشاركة في بطولات قارية ودولية كبرى خلال العام الحالي أبرزها بطولات الجراند سلام للشباب، وأستراليا المفتوحة، وبطولة أفريقيا للشباب تحت 18 سنة، وذلك لاستمرار التقدم في التصنيف لتصبح ضمن قائمة أفضل 75 ناشئة في العالم خلال النصف الأول من عام 2024.

أعربت الدجلاوية جنى حسام، عن سعادتها للانضمام لقائمة أفضل 100 ناشئ وناشئة بلعبة التنس عالميًا، والتي تعتبرها خطوة أولى ضمن حلمها لاحتراف اللعبة والمشاركة في كبرى البطولات الدولية للمحترفين، موجهة الشكر لإدارة وادى دجلة على الدعم والمساندة لتطوير أدائها بصفة مستمرة للوصول إلى تحقيق إنجاز دولي.

وتساهم أندية وادى دجلة بدور فعال في تطوير رياضة التنس، من خلال أكبر أكاديمية تنس في الشرق الأوسط، والتي يعود تأسيسها إلى عام 2003 ويلعب في صفوفها 1250 لاعبًا يتدربون على 76 ملعبًا في فروع أندية وادي دجلة، ويشرف على تدريب اللاعبين نخبة من كبار المدربين في الوطن العربي، على رأسهم الكابتن إبراهيم أبو طالب رئيس الجهاز الفني للأكاديمية، ونجح لاعبو أكاديمية وادي دجلة للتنس في حصد العديد من الميداليات خلال المنافسات التي خاضوها الفترة الماضية، أهمها ميداليتين بالبطولة الأفريقية المقامة في الجزائر وتونس، و5 ميداليات ببطولة الجمهورية، و69 ميدالية ببطولة الدوري.