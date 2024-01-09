بالفيديو.. تعرف على حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم بسبب عاصفة شمسية

كشف الدكتور أسامة شلبية، عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بني سويف، حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم بسبب العاصفة الشمسية، قائلا: إننا بدأنا نتحدث عن الشمس والعواصف الشمسية وعن مصطلح جديد يسمى الطقس الفضائي.

وقال "شلبية" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، إننا بدأنا نلاحظ ظواهر فلكية قديمة، بدأت تظهر على السطح وللجمهور نتيجة بداية عصر الفضاء والأقماء الصناعية والرحلات الفضائية ومحطات الفضاء الموجودة سواء المحطة الدولية أو الصينية والتي لها تطبيقات غير محدودة على الأرض منها التنبؤات بالطقس والمناخ على الأرض ومنها الاتصالات وكثير من التطبيقات لتحديد المواقع.

وتابع، أن كل هذا له تطبيقات غير محدودة على الأرض، منها التنبؤات بالطقس والإتصالات وكثير من التطبيقات وتحديد المواقع، موضحا أن الشمس هي أقرب نجم للأرض، وليست جامدة ولكنها نشطة يخمد ويعلوم، وعندما يكون هناك لهذا النشاط، يكرر 11 عاما تكون الشمس فى أكثر نشاطها، وبالتالي تصل لنا العواصف الشمسية.

وأردف، عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بني سويف، أن الاضطراب الحادث فى الغلاف المغناطيسي للأرض نتيجة هذه العواصف، وبالتالي يحدث إضطرابات جوية نشعر بها على الأرض من خلال تأثيرات، وهي استقبال نظم الإتصالات الفضائية ونظم تحديد المواقع وكل البث التليفزيوني للإرسال، قائلًا: "نحن فى العام الذى يوجد به قمة النشاط الشمسي".