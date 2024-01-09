نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب يتفقد سير أعمال الامتحانات بكلية الزراعة

تفقد الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بكلية الزراعة، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق.

وكان فى استقباله الدكتور أسامة عبدالمنعم عميد الكلية، والوكلاء ومدير عام الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

وخلال الجولة التفقدية اطمأن الدكتور عاطف حسين على سير الامتحانات ومطابقتها للقواعد المنظمة، مؤكدًا على حرص إدارة الجامعة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة، والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب، مشيدًا بحرص إدارة الكلية على اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين فى أعمال الامتحانات.

وفى ختام الجولة التفقدية، أجرى نائب رئيس الجامعة حوارًا وديًا مع أبنائه الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، ووجه بضرورة تذليل كافة العقبات التى قد تواجههم أثناء تأدية الامتحانات، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح.