حزب الله يرد على اغتيال العاروري والطويل بهجوم صاروخي على شمال إسرائيل

أكد حزب الله، اليوم الثلاثاء، أنه قصف موقعين تابعين لجيش الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام المسيرات الهجومية الانقضاضية، ثأرا لاغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب، أكد فيه أنه نفذ العملية "في إطار الرد على جريمة اغتيال القائد صالح العاروري وإخوانه المجاهدين الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت وجريمة اغتيال القائد وسام الطويل (الحاج جواد)".

وأوضح البيان أن الهدف الأول للهجوم كان مقر قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد المحتلة، فيما كان الهدف الثاني موقعا عسكريا آخر في المنطقة.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله انفجرت في مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي في صفد".

وحسب موقع Ynet الإخباري الإسرائيلي، فقد سقط عدد من الصواريخ في مناطق مفتوحة بين يفتاح والطريق السريع 90، وسقط صاروخ مضاد للدبابات في منطقة مفتوحة في منطقة راموت نفتالي، كما تم اعتراض عدد من الصواريخ بالإضافة إلى طائرات بدون طيار في منطقة المالكية.

ولم تعلن إسرائيل حتى الآن عن وقوع أي إصابات أو خسائر في صفوفها جراء الهجوم.

ويُعد هذا الهجوم هو الأول من نوعه الذي يستهدف إسرائيل منذ اغتيال العاروري والطويل، اللذان كانا من أبرز قادة حزب الله.