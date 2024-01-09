وكيل تعليم الجيزة يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التعليم لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 (الترم الأول ) بلجان مدرستي هشام شتا الإعدادية بنات ، وفاطمة الزهراء الابتدائية، التابعتان لإدارة العمرانية التعليمية، وذلك بحضور مدير عام الإدارة محمد فايزومدرستي أبو الهول القومية، والجيزة الإعدادية بنات التابعتان لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، وذلك بحضور مدير عام الإدارة عبد المقصود السعيد.

وأدى اليوم طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

كما أدى طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

وخلال متابعته شدد على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، وتوفير سبل الراحة التي تضمن انتظام العملية الامتحانية.

كما تحاور مع الطلاب عن مستوى الامتحان ، وتفقد الكنترولات داخل اللجان.

