ads
الثلاثاء 09 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وكيل تعليم الجيزة يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول

تفقد الامتحانات
تفقد الامتحانات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التعليم  لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 (الترم الأول ) بلجان مدرستي هشام شتا الإعدادية بنات ، وفاطمة الزهراء الابتدائية، التابعتان لإدارة العمرانية التعليمية، وذلك بحضور مدير عام الإدارة محمد فايزومدرستي أبو الهول القومية، والجيزة الإعدادية بنات التابعتان لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، وذلك بحضور مدير عام الإدارة عبد المقصود السعيد.
 وأدى اليوم طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
كما أدى طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.
وخلال متابعته شدد على  الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، وتوفير سبل الراحة التي تضمن انتظام العملية الامتحانية.
كما تحاور مع الطلاب عن مستوى الامتحان ، وتفقد الكنترولات داخل اللجان.
 

إدارة العمرانية التعليمية إدارة جنوب الجيزة التعليمية الجيزة الإعدادية بنات الدراسات الاجتماعية 2023 2024