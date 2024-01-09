"الصحة": لقاح الأنفلونزا ينشط الجهاز المناعي لكنه لا يوفر الحماية الكاملة

قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاحات الأنفلونزا تحمى من فيروسات الأنفلونزا، وهي عبارة عن حقنة تُعطى بإبرة في الذراع، تقوم بتنشيط الجهاز المناعي لإنتاج الأجسام المضادة ضد المرض، ولكنه لا يوفر الحماية الكاملة مثل باقي التطعيمات، بل يقلل حدة الإصابة، وعدد مرات الإصابة بالأنفلونزا، مشددة على أنها متوافرة بمنتهى السهولة في جميع الصيدليات وفروع المصل واللقاح.

وكشفت الوزارة عن أهمية الحصول على مصل الأنفلونزا للحفاظ على صحة المواطن، وقالت إن لقاح الأنفلونزا هو أفضل وسيلة للحماية من الأنفلونزا خلال فترة الشتاء، قائلة: إن هناك خطوات يجب اتباعها للحفاظ على الوقاية من الفيروسات مثل الأنفلونزا وكورونا منها غسيل اليد بشكل متكرر ومكثف بالماء والصابون ولمدة لا تقل عن 20 ثانية واستخدم المطهرات الكحولية على يديك فى حالة عدم توفر الماء والصابون.

كما يجب تجنب لمس عينك أو أنفك أو فمك وتجنب الأماكن المزدحمة، وكذلك تجنب المخالطة بأى مريض ونصحت بتغطية الفم بمنديل أو بمرفقك عند العطس أو السعال ثم أغسل يديك.

وشددت على تنظيف وتعقيم الأسطح التى تلمس بكثرة من الطاولة ومقابض الأبواب، ومفاتيح الإضاءة.