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الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. محافظ المنوفية يكرم سيدة ثمانينية لحصولها على شهادة محو الأمية

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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كرم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، السيدة عائشة فاضل السيد إحدى سيدات قرية مؤنسة التابعة لمركز ومدينة أشمون، لحصولها على شهادة محو الأمية في سن الـ84 عامًا، وذلك ضمن مبادرة وزارة التضامن الاجتماعى تحت شعار "لا أمية مع تكافل" لمستفيدي برنامج التكافل، جاء ذلك خلال استقباله لها بمكتبه بالديوان العام وبحضور وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، ومدير عام التنمية بمديرية التضامن الإجتماعى ومنسق المبادرة بالمنوفية.

وقدم محافظ المنوفية التهنئة للسيدة عائشة وأهداها مكافأة مالية وميدالية المحافظة  تقديراً لإصرارها على تحقيق حلمها والحصول على فرصة التعليم، معرباً عن سعادته وفخره بقصة كفاحها كونها إحدى النماذج المشرفة لسيدات مصر وللمنوفية بشكل خاص في الإصرار والعزيمة رغم كبر سنها.

وأشاد المحافظ بمبادرة وزارة التضامن الاجتماعى " لا أمية مع تكافل" والتى تستهدف القضاء على أمية القراءة والكتابة لمستفيدي برنامج تكافل بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

هذا وقد أعربت السيدة عائشة عن سعادتها بلقاء المحافظ وتكريمه لها ، مؤكدة بأن شهادة محو الأمية بمثابة حلم لها مقدمة الشكر والتقدير للمحافظ على تلك اللفتة الكريمة.

كما أكد محافظ المنوفية حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لمبادرة "لا أمية مع تكافل" للمساهمة في إنجاح محو الأمية وتعليم الكبار تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 كون الإنسان المصري أحد أهم محاور الجمهورية الجديدة.

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التضامن الاجتماعي الجمهورية الجديدة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية برنامج تكافل شهادة محو الأمية