عبدالله جمعة وأكينيولا خارج حسابات الزمالك في يناير

اقترب ثنائي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عبدالله جمعة، والبنيني سامسون أكينيولا، من الرحيل عن صفوف الفريق الأبيض خلال الانتقالات الشتوية الجارية، بعد خروجهما من حسابات الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

وكشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، عن أن معتمد جمال، أكد في تقرير رفعه إلى إدارة الزمالك، عدم حاجته لجهود الثنائي.

ويبحث مجلس إدارة الزمالك، خلال الفترة الحالية العروض المقدمة إلى الثنائي، لتحقيق أفضل استفادة مادية للنادي، خاصة وأن النادي يعاني من أزمة مادية أدت إلى إيقاف قيد الفريق.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع فريق عثماثون طنطا ودياً يوم الأربعاء المقبل على ملعب النادي في إطار الاستعداد خلال فترة توقف الدوري.