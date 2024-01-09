«تعليم الشيوخ»: طفرة ومجهودات كبيرة تبذل في ملف التعليم وفقا لتعليمات الرئيس

أشاد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحدثية، بما تم في ملف التعليم قبل الجامعي وقال إن ما حدث طفرة كبيرة وهناك مجهودات كبيرة تبذل وفقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي وبتنفيذ وزارة التربية والتعليم، وذلك في ضوء رؤية مصر 2030 وفي ضوء بناء الانسان في الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة، خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة وأن القائم منها حاليا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.

وقدم دعبس بعض الحللول لبعض المشاكل التي تواجه التعليم الفني وذلك من خلال نقاط محددة أولها العمل علي توزيع كل ما يتعلق بالتعليم الفني سواء من حيث المدارس او غيرها توزيع عادل علي جميع محافظات الجمهورية طبقا لعدد السكان وطبيعة المنطقة وعدد المشروعات الصناعية والإنتاجية بها علي ان تواكب المناهج الدراسية طبيعة المنطقة والمشروعات الصناعية بها .

وفي هذا الاطار طالب النائب بتحمل رجال الاعمال وأصحاب المشروعات مسؤليتهم الاجتماعية كما هو في بعض الدول والتي يتحمل فيها أصحاب المشروعات 80 بالمائة من المصروفات وتكلفة الطلاب وخاصة الخريج الذي يعمل بتلك المشروعات علي ان تتحمل الدولة 20 بالمائة من المصروفات وتكلفة هذا الخريج .

كما طالب دعبس بالعمل علي اعداد وتاهيل وتطوير ورفع كفاءة المدرسين للمواد العملية بالتعليم الفني قائلا المدرس العملي اقل من المستوي المطلوب ولابد من التطوير والتحديث ومسايرة العصر .

كذلك طالب دعبس بالعمل علي متابعة التقدم التكنولوجي بصفة مستمرة علي ان يتضمن ذلك المناهج الدراسية للتعليم الفني ليس هذا فقط بل متابعة تنفيذ هذا الامر علي ارض الواقع في المدارس .

كما طالب دعبس بالعمل علي رقع الموازنة العامة للتعليم الفني من اجل العمل علي تحسين الجودة وتميز التعليم الفني

كاخير طالب دعبس الاعلام بتسليط الضوء علي ملف التعليم الفني من اجل زيادة الاقبال علي هذا النوع من التعليم علي ان يضع مسمي لخريج التعليم الفني كونه مساعد مهندس.

