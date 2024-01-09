رئيس جامعة بنها يعلن تشكيل أول مجلس تنفيذي للابتكار وريادة الأعمال

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، موافقة مجلس الجامعة على تشكيل المجلس التنفيذي للابتكار وريادة الأعمال، وذلك بهدف وضع السياسة والاستراتيجية العامة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة ، بالإضافة إلى مراجعة ومتابعة أداء وحدات الابتكار وريادة الأعمال ، والتنسيق والتعاون بين هذه الوحدات ، وجذب التمويل والدعم لأنشطة الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة.

وأشار رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن المجلس يهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار، ودعم الشركات الناشئة والمبتكرة، وتعزيز التعليم والتدريب، وتشجيع البحث والتطوير، وبناء الشراكات وتعزيز الاستدامة، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمشاريع الناجحة، ومراجعة وتطوير السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال.

كما يهدف المجلس أيضا إلى توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لأنشطة الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وزيادة عدد براءات الاختراع والمشاريع الناشئة بالجامعة، وتحسين مخرجات التعليم والبحث العلمي بالجامعة ، وتعزيز مشاركة الجامعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.

وأوضح "الجيزاوي" أن مجلس إدارة المجلس التنفيذي للابتكار وريادة الأعمال يضم كل رئيس الجامعة رئيساً ، ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمى نائبًا، وعضوية كل من نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير مكتب تسويق التكنولوجيا مديرا تنفيذيا.

كما يضم المجلس في عضويته مدير نادي ريادة الأعمال، ومدير حاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية، ومدير حاضنة جامعة بنها الأجهزة الطبية والعلمية "ميدتك"، ومدير مركز رعاية الموهوبين والنوابغ، ومدير مكتب براءات الاختراع، والمدير التنفيذي للمعلومات، وأمين عام الجامعة، ومدير عام أمانة المجالس، بالإضافة إلى عضوان من الخارج من الخبراء في مجال ريادة الأعمال في الحكومة وقطاع التعليم العالي.