إعادة تخصيص قطعة أرض متبرع بها لإقامة وحدة صحية ومركز شباب ببلبيس

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم، إعادة تخصيص قطعة الأرض غير المستغلة من المساحة المخصصة لإقامة الوحدة الصحية وجمعية تنمية المجتمع بقرية كفر إبراهيم العايدي التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس والبالغ مساحتها 6 قراريط، وذلك بضمها لقطعة الأرض المخصصة لإقامة مركز الشباب عليها لخدمة الأهالي وإتاحة الفرصة أمام الشباب لممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية والاجتماعية المختلفة.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري اليوم بأهالي القرية للتعرف على مشاكلهم على الطبيعة والوقوف على احتياجاتهم، وذلك بعد أن تقدم أحد أبناء القرية والمتبرع بقطعة أرض على مساحة 19 قيراطا و16 سهما لصالح الوحدة المحلية بقرية إبراهيم العايدي لإقامة وحدة صحية ومركز شباب وجمعية تنمية المجتمع بطلب يلتمس فيه الموافقة علي إضافة مساحة 6 قراريط من المساحة المخصصة لإقامة الوحدة الصحية إلى المساحة المخصصة لإقامة مركز الشباب، في حضور الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس والنائب حمودة محمد حمودة عضو مجلس النواب.

وقال محافظ الشرقية، إن المحافظة بأجهزتها التنفيذية لا تدخر جهداً في سبيل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية وتسعى جاهدة لتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات التي تعود عليهم بالنفع والفائدة.

وخلال اللقاء استعرض محافظ الشرقية حجم الإنجاز الذي تحقق على أرض المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية برؤية واضحة من القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لإحداث التنمية الشاملة وتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل.

وأضاف المحافظ، أن إجمالي ما تم إنجازه من تنفيذ مشروعات في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الطرق – الإسكان – التعليم – الشباب والرياضة – الأبنية التعليمية – الصحة – التموين – الطب البيطري) غير مسبوق واستطاع أن يغير شكل حياة المواطنين إلى الأفضل، لافتاً إلى أن حجم الإستثمارات في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية خلال العشر سنوات الماضية تخطي الـ 62 مليار جنيه، ونعمل جاهدين للارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري والجاري تنفيذها بمركز الحسينية تُعد شهادة ميلاد حقيقية للقرية المصرية لما تشهده من إقامة مشروعات في كافة القطاعات الخدمية والتنموية لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات بـ41 قرية و 740 تابعا بالمركز لتحسين جودة حياة المواطنين.

وأشاد المحافظ بالوعي والحس الوطني لدى المواطن الشرقاوي في مختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وإقباله بكثافة على صناديق الاقتراع والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية واختيار من يمثله رئيساً للبلاد لاستكمال مسيره التنمية والبناء ، مؤكداً أن الشرقية استطاعت ان تقدم ملحمة وطنية يُشار لها بالبنان بين جميع محافظات الجمهوريةـ مؤكداً ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل لرفعة شأن البلاد.

كما تطرق اللقاء إلى تأكيد محافظ الشرقية على أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بقضايا السكان وتسعى لتوعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المجتمع قائلاً إننا على ثقة كبيرة لإستجابة المواطنين والاستفادة من كافة المبادرات المقدمة من الدولة في هذا الشأن والتي بدورها تقدم حلول سريعة لعلاج المشكلات التي يعاني منها المجتمع.

وفي نهاية اللقاء قدم أهالي القرية الشكر لمحافظ الشرقية على تلبية الدعوة والحضور إليهم والاستماع لكافة المشكلات التي يعانون منها والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير حلول عاجلة لها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.