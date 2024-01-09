البنتاجون يكشف تطورات الحالة الصحية لوزير الدفاع الأمريكي

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن تطورات الحالة الصحية للوزير لويد جيه أوستن المتواجد في مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني.

وقال البنتاجون في بيان الإثنين، "لا يزال الوزير أوستن حاليًا في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني وهو في حالة جيدة. ويتعافى بشكل جيد ومعنوياته جيدة..لم يعد في وحدة العناية المركزة ويتعافى في منطقة أكثر خصوصية بالمستشفى..لا يزال يشعر بعدم الراحة ولكن تشخيصه جيد.

وأضاف البيان: "منذ استئناف مهامه مساء الجمعة، تلقى الوزير أوستن تحديثات تشغيلية وقدم التوجيه اللازم، وهو على اتصال بكبار موظفيه..لديه حق الوصول الكامل إلى إمكانات الاتصالات الآمنة المطلوبة ويستمر في مراقبة العمليات اليومية لوزارة الدفاع في جميع أنحاء العالم".

وأردف البيان: "تحدث الوزير أوستن اليوم مع نائب وزير الدفاع هيكس ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان خلال مكالمات هاتفية منفصلة، كما تلقى تحديثا للعمليات من قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال إريك كوريلا إلى جانب نائب الوزير هيكس ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال براون".

وتابعت وزارة الدفاع في بيانها: "ليس لدينا موعد محدد لخروجه من المستشفى في الوقت الحالي، ولكننا سنستمر في تقديم التحديثات اليومية حتى ذلك الحين".

وفي وقت سابق، صرحت المُتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان - بيير، أن وزير الدفاع لويد اوستن لا يزال يتمتع بالثقة الكاملة للرئيس جو بايدن يحتفظ مشيرة إلى أنه ليس هناك ثمة تفكير في إقالته، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

جاء هذا التصريح خلال فترة تساؤلات يشهدها الكونغرس حول صمت أوستن لبضعة أيام حول دخوله المستشفى لتلقي العلاج الطبي.

وقالت جان - بيير للصحفيين بعد زيارة بايدن إلى ولاية ساوث كارولينا: "الرئيس ما زال يحتفظ بثقته الكاملة بأوستن، وسيظل متمسكًا بها".

وأضافت أن بايدن تحدث مع أوستن يوم السبت وأشاد بالطريقة التي تعامل بها مع مسؤولياته وأعرب عن امتنانه له على تحمُّله "المسؤولية الكاملة" عن عدم إبلاغ البيت الأبيض بدخوله المستشفى.

وحرص وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على إخفاء دخوله إلى المستشفى في أول أيام العام الجديد عن الرئيس والجمهور لعدة أيام، حيث أعلن يوم السبت أنه يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن هذا السرية.

أُدخِل أوستن البالغ من العمر 70 عامًا إلى مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني بسبب مضاعفات بعد إجراء طبي اختياري في الوقت الحالي، وفقًا لبيان وزارة الدفاع الأمريكية.