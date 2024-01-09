إصابة 21 شخصًا في انفجار بفندق بولاية تكساس الأمريكية

شهدت ولاية تكساس انفجار وقع في فندق بوسط مدينة فورت وورث، أدى إلى إصابة 21 شخصًا، ونتج عنه حطام كثيف عبر مبنى سكني وأجبر الموظفين القريبين على الإخلاء بعد ظهر الاثنين، وفقًا لقناة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية.

قال مسؤول إدارة الإطفاء في فورت وورث، إن شخصًا واحدًا في حالة حرجة بعد الانفجار الذي وقع في فندق ساندمان سيجنتشر، والذي وقع حوالي الساعة 3:30 مساءً بالتوقيت المحلي.

وأشار مسؤول إدارة الإطفاء، إلى أن تسرب الغاز كان جزءًا من الحادث، لكنهم لم يتمكنوا على الفور من تحديد ما إذا كان سبب الانفجار.

وتابع: "نحن نعلم أن هناك بعض أعمال البناء التي كانت تجري في المطعم".

وأوضح المتحدث باسم إدارة الإطفاء في فورث وورث، كريج تروجاشيك، للصحفيين في مؤتمر صحفي: "لسنا متأكدين بنسبة 100% من المكان الذي بدأ فيه الحريق بالفعل في هذا الوقت".

هذا ولم يعرف عدد المصابين من نزلاء الفندق أو من المارة، وتم نقل 14 شخصا إلى مستشفيات المنطقة، وفقا للمسؤولين، وتم العثور على شخص كان في عداد المفقودين في البداية خلال عملية تمشيط قام بها رجال الإطفاء، وفقا للمسؤولين

وكشف تروجاشيك، "أن رجال الإطفاء أنقذوا الأشخاص الذين كانوا داخل قبو الفندق"، وبعد وقت قصير من الانفجار، شوهد رجال الإطفاء وهم يبحثون في حطام الحادث المنتشر في جميع أنحاء الشارع، بما في ذلك قطع النوافذ وأجزاء من الجزء الخارجي.

يذكر أن الفندق الذي يقع بالقرب من مركز مؤتمرات فورت وورث، تم افتتاحه في مايو الماضي بعد عملية إعادة تحويل واسعة النطاق لمبنى واغونر، وهو مبنى تاريخي في فورت وورث، وتم بناء المبنى في الأصل عام 1920، وتم الاحتفاظ "بالعديد من الميزات الأصلية" أثناء عملية التحويل، وفقًا لموقع الفندق على الإنترنت.

وأكد الحاكم جريج أبوت في بيان لع، "إنه يراقب الوضع ومستعد لنشر موارد إضافية إذا لزم الأمر".