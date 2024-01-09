فلسطين.. اندلاع مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة قلقيلية.

كما أضافت الوكالة، أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح المباني داخل مدينة قلقيلية، بعد اقتحامها المدينة من عدة محاور.

واقتحم جيش الاحتلال في نفس الوقت قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية، كما قام الاحتلال بمداهمة عدة منازل داخل القرية، وقاموا بتخريب بعض ممتلكات المواطنين الفلسطينيين.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة ومخيم طولكرم ونشرت قناصيها على أسطح المباني، وأمس الإثنين، نفذت قوات خاصة إسرائيلية اغتيال 3 شبان فلسطينيين تابعين للمقاومة، بعد محاصرة منزل كانوا متواجدين بداخله، اثناء قيام قوات الاحتلال بعملية اقتحام لضاحية "اكتابا"، وتحديدًا شارع مسجد القيسي.