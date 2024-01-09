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الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

كتائب شهداء الأقصى تتصدى لقوات إسرائيلية اقتحمت مخيم طولكرم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن كتائب شهداء الأقصى قامت بالتصدي لقوات إسرائيلية اقتحمت مخيم طولكرم، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "الحدث" الإخبارية.

كما أضافت، أن كتائب الأقصى نصبت كمائن للقوات الإسرائيلية في عدة محاور داخل مخيم طولكرم.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، يوم الإثنين، أن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت منطقة شرق مدينة طولكرم، وأطلقت الأعيرة النارية على سيارة متوقفة في محيط المكان، قامت بمحاصرة أحد البيوت وداهمته، ثم قامت باغتيال 3 شبان فلسطينيين تابعين للمقاومة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول 3 شهداء إلى مستشفى طولكرم، وهم يوسف علي  22 عامًا، وعاهد سلمان 23 عامًا، وطارق أمجد 24 عامًا.

كتائب شهداء الأقصى قوات إسرائيليىة نصب الكمائن في مخيم طولكرم اغتيال 3 شبان فلسطينيين