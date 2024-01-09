بالفيديو.. إصابة 11 في انفجار بفندق بولاية تكساس الأمريكية

أعلنت خدمات الطوارئ بمدينة فورت وورث في ولاية تكساس الأمريكية، عن إصابة 11 شخصا عقب انفجار بفندق ساندمان في وسط المدينة.

وأفادت خدمات الطوارئ الليلة، أن أحد المصابين حالته حرجة، واثنين في حالة خطيرة، والباقي إصاباتهم طفيفة.

وأظهرت لقطات فيديو مصورة من مكان الحادث، أنقاضا في أحد شوارع فورت وورث بين مبنيين ومسعفين في مكان الحادث.

وقالت شرطة فورت وورث عبر حسابها على منصة إكس، "نعمل حاليا على حادث كبير. يرجى تجنب منطقة وسط المدينة"، مضيفة أنها ستقدم المزيد من المعلومات لاحقا، ولم يقدم المسؤولون أي تفاصيل عن سبب الانفجار.

🚨#BREAKING: Significant Explosion has taken place at a Hotel with mass casualty incident declared



📌#FortWorth | #Texas



Currently، numerous authorities and other law enforcement personnel are on the scene of a significant gas explosion at the Sandman Signature hotel in… pic.twitter.com/63bd2c7qnb — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 8، 2024