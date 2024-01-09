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الثلاثاء 09 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مانشستر يونايتد يتخطى ويجان بأداء متوازن في كأس إنجلترا

مانشستر يونايتد وويجان
مانشستر يونايتد وويجان
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حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا مهمًا على نظيره ويجان أتلتيك بنتيجة 2-0، في إطار منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي 2023-24.

وجاء الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 22، عن طريق ديوجو دالوت، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالعارضة ثم ارتدت داخل المرمى.

وفي الدقيقة 74، سجل برونو فيرنانديز الهدف الثاني لمانشستر يونايتد من ركلة جزاء، بعد تعرضه لعرقلة داخل منطقة الجزاء.

وبذلك، تأهل مانشستر يونايتد إلى الدور الرابع من البطولة، حيث سيواجه الفائز من مباراة نيوبورت كونتي وإيستليج.
 

مانشستر يونايتد ويجان كأس إنجلترا