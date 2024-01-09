مانشستر يونايتد يتخطى ويجان بأداء متوازن في كأس إنجلترا

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا مهمًا على نظيره ويجان أتلتيك بنتيجة 2-0، في إطار منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي 2023-24.

وجاء الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 22، عن طريق ديوجو دالوت، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالعارضة ثم ارتدت داخل المرمى.

وفي الدقيقة 74، سجل برونو فيرنانديز الهدف الثاني لمانشستر يونايتد من ركلة جزاء، بعد تعرضه لعرقلة داخل منطقة الجزاء.

وبذلك، تأهل مانشستر يونايتد إلى الدور الرابع من البطولة، حيث سيواجه الفائز من مباراة نيوبورت كونتي وإيستليج.

