استشهاد نجلي شقيق وائل الدحدوح فى قصف إسرائيلي استهدف سيارتهما برفح الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد نجلي الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح ، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي مستهدفين سيارتهما بمدينة رفح الفلسطينية.

يذكر أن، وائل الدحدوح استشهد نجله حمزة، يوم الأحد ، كما استشهد 12 فردًا آخرين من عائلته في قصف استهدف سيارة كان يستقلانها، وتلك الحادثة المؤلمة تظهر وحشية الاحتلال وجرائمه البشعة ضد المدنيين الأبرياء.

وكتب حمزة الدحدوح لوالده قبل استشهادة بساعات عبر حسابه الخاص على منصة "إكس": "إنك الصابر المحتسب يا أبي، فلا تيأس من الشفاء، ولا تقنط من رحمة الله، وكن على يقين أن الله سيجزيك خيرًا لما صبرت".