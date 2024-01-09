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الثلاثاء 09 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد نجلي شقيق وائل الدحدوح فى قصف إسرائيلي استهدف سيارتهما برفح الفلسطينية

وائل الدحدوح
وائل الدحدوح
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد نجلي الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح  ، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي مستهدفين سيارتهما بمدينة رفح الفلسطينية.

يذكر أن، وائل الدحدوح استشهد نجله حمزة، يوم الأحد ، كما استشهد 12 فردًا آخرين من عائلته في قصف استهدف سيارة كان يستقلانها، وتلك الحادثة المؤلمة تظهر وحشية الاحتلال وجرائمه البشعة ضد المدنيين الأبرياء.

وكتب حمزة الدحدوح لوالده قبل استشهادة بساعات عبر حسابه الخاص على منصة "إكس": "إنك الصابر المحتسب يا أبي، فلا تيأس من الشفاء، ولا تقنط من رحمة الله، وكن على يقين أن الله سيجزيك خيرًا لما صبرت".

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