فلسطين.. الاحتلال يطلق أعيرة نارية في شوارع بلدتي عنبتا وكفر اللبد بطولكرم

أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء،أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الأعيرة النارية، في شوارع بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق مدينة طولكرم.

وأضافت الوكالة، أن الاحتلال أجرى عمليات تفتيش وتمشيط في الشوارع والأحياء، تزامنًا مع اقتحام قوات خاصة إسرائيلية مدينة ومخيم طولكرم، واغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين.

يذكر أن، أمس الإثنين، قامت قوات خاصة إسرائيلية باقتحام منطقة شرق مدينة طولكرم، وأطلقت الأعيرة النارية على سيارة متوقفة في محيط المكان، وحاصرت أحد البيوت وداهمته، ثم قامت باغتيال 3 شبان فلسطينيين تابعين للمقاومة.