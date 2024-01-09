قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي.. ليفربول المحظوظ يخوض مواجهة سهلة بالدور الرابع

أوقعت قرعة دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي، التي أجريت اليوم الاثنين، فريق ليفربول في مواجهة فريق من الدرجة الثانية أو الثالثة.

وسيلتقي ليفربول مع الفائز من مباراة نورويتش سيتي وبريستول روفرز، التي تقام في 16 يناير الجاري.

ويلعب نورويتش سيتي في دوري البطولة الإنجليزية فيما ينشط بريستول روفرز في دوري الدرجة الثانية.

وبذلك، ينتظر ليفربول مواجهة سهلة نسبيًا في الدور الرابع (دور الـ32) من كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يسعى الفريق للوصول إلى دور الـ16 من البطولة.

وجاءت نتائج قرعة دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي كالتالي:

واتفورد ضد ساوثهامبتون

بلاكبيرن ضد ريكسهام

بورنموث ضد سوانزي سيتي

ويست بروميتش ألبيون ضد برينتفورد/ولفرهامبتون

وست هام/بريستول سيتي ضد نوتينجهام فورست/بلاكبول

ليستر سيتي ضد هال سيتي/برمنجهام

تشيلسي ضد أستون فيلا

إيبوسيتش تاون ضد ميدستون يونايتد

ليفربول ضد نورويتش سيتي/بريستول روفرز

توتنهام ضد مانشستر سيتي

ليدز يونايتد ضد بليموث

كريستال بالاس/إيفرتون ضد لوتون تاون/بولتون واندرز

نيوبورت كونتري/إيستليج ضد ويجان/مانشستر يونايتد

شيفيلد يونايتد ضد برايتون

فولهام ضد نيوكاسل يونايتد

