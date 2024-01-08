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الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا: 100 قذيفة أوكرانية أطلقت على بيلجورود خلال 24 ساعة

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية
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صرّح حاكم مدينة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، بأن الجيش الأوكراني أطلق خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يزيد على 100 قذيفة على مناطق يقطنها سكان في المدينة، ونفذت عدة هجمات باستخدام الطائرات المسيرة.

ووفقًا لوكالة أنباء "تاس" الروسية، أشار جلادكوف، اليوم /الاثنين/، إلى أن بعض الممتلكات الخاصة وخطوط الكهرباء تضررت في المدينة نتيجة لهذه الهجمات، معربًا عن عدم حدوث إصابات بشرية جراء ذلك.

ووفقًا لتقرير الوكالة الروسية، تم إطلاق 8 قذائف مدفعية على قرية جورافليفكا، وأُطلقت قذيفتان على قرية شيتينوفكا، حيث أُسقطت طائرة مسيرة عبوة ناسفة في إحدى تلك القرى الروسية.

وأكد جلادكوف أن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بقصف منطقة صناعية في شيبيكينو بمنطقة بيلجورود. وفي الوقت نفسه، تقوم خدمات العمليات والطوارئ بتفقُّد مكان الحادث بحثًا عن الأضرار.

بيلجورود الجيش الأوكراني