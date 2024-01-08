ضبط جزار طعن شقيقه لوجود خلافات بينهما فى الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية من ضبط جزار بعد قيامه بالتعدى على شقيقه بإستخدام أداة حديدية "ماشة" وتسديد 4 طعنات غائرة له بالصدر والظهر بقرية برهمتوش التابعة للمركز لوجود خلافات عائلية بينهما.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي،مأمور مركز شرطة السنبلاوين، من مستشفى ميت غمر العام، بوصول "كريم.س.م.ا"،16 عاما، جزار، ومقيم قرية برهمتوش دائرة المركز مصابا بأربعة جروح شبه نافذة بالظهر وأخر بالصدر من الجهة اليسرى"إدعاء تعدي".

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال المصاب اتهم شقيقه"محمود"، 21 عاما، جزار، ومقيم بذات القرية بالتعدي عليه بالضرب بقطعة حديدية ماشة" وإحداث إصابته لوجود خلافات عائلية.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين من ضبط المتهم بمواجهته أقر واعترف بارتكابه واقعة التعدي على شقيقة وبإرشاده جرى ضبط الأداة المستخدمة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.