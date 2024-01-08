استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق مدينة طولكرم

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين، على اغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين تابعين للمقاومة في منطقة شرق مدينة طولكرم الواقعة في شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

ونفذت قوة خاصة إسرائيلية بالتزامن مع تواجد قوات كبيرة من جيش الاحتلال عملية اقتحام لضاحية "اكتابا"، وتحديدًا شارع مسجد القيسي، كما أطلقت الرصاص بشكل كثيف نحو سيارة متوقفة في المكان، ثم حاصرت إحدى البيوت في المنطقة ونفذت عملية اغتيال رجال المقاومة الثلاثة داخله.

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية وصول ثلاثة شهداء إلى مستشفى طولكرم الحكومي، وهم يوسف علي الخولي البالغ من العمر 22 عامًا، وعاهد سلمان موسى البالغ من العمر 23 عامًا، وطارق أمجد شاهين البالغ من العمر 24 عامًا.

وأمعنت قوات الاحتلال في انتهاكاتها، إذ تعرض جثمان أحد الشهداء لحادث دهس من قبل مركبة عسكرية إسرائيلية قبل انسحاب الجنود الإسرائيليين من المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، قامت قوات الاحتلال بمعتقلة شاب آخر بعد إصابته، حيث لم تُعرف بعد هويته.

أفادت مصادر من الهلال الأحمر الفلسطيني في طولكرم بأن قوات الاحتلال منعت وصول سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث تحت تهديد السلاح، مما حال دون الوصول السريع لتقديم الإسعافات الضرورية للشهداء. ولم تتمكن السيارات الإسعافية من الوصول إلى المنطقة إلا بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منها.