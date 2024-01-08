مركبة الهبوط الأمريكية الخاصة على القمر تتعرض لخلل فني

تعرضت مركبة الهبوط الأمريكية الخاصة على القمر، والتي أطلقت بواسطة صاروخ في وقت سابق اليوم، لما وُصِفَ بـ "خلل فني" أثناء رحلتها.

ووفقًا لشبكة "الحرة" الإخبارية الأمريكية، أكدت شركة "أسترو بوتيك"، المصنعة للمركبة، أنها تعمل على حل المشكلة على الفور.

وأوضحت الشركة، حدوث خلل غير محدد، مما أدى إلى عدم قدرة المركبة على الاتجاه بشكل مستقر نحو الشمس".

وتشير المعلومات التي تقدمها الشركة إلى أن مركبة الهبوط، التي تعد أول مركبة تابعة لجهة أمريكية تهبط على سطح القمر منذ أكثر من 50 عامًا، تحتوي على لوحات شمسية، ويُفترض توجيهها نحو الشمس لضمان أقصى قدر من الإنتاج الكهربائي.

واستنادًا إلى ما تقوله الوثائق الفنية، فإن الكهرباء المُولَّدة تُستخدم لشحن البطاريات وضمان استمرارية عمل مركبة الهبوط وحمولتها.

انطلقت المركبة الفضائية قبل فجر اليوم من منصة الإطلاق في كاب كانافيرال بفلوريدا، وتم نقلها عبر صاروخ "فولكن سينتور" الذي يتبع لمجموعة "يو إل إيه" التي تشتمل على العمالقتين "بوينج" و"لوكهيد مارتن"، وكانت هذه أول رحلة للمركبة الفضائية الخاصة.

تم تشغيل المركبة المسماة "بيريجرين" بنجاح بعد انفصالها من الصاروخ، وتم الاتصال الفعَّال معها، كما أوضحت شركة "أستروبوتيك" أن "بيريجرين" دخلت في وضعية تشغيل كاملة بعد تفعيل نظام الدفع، ولكن ظهرت مشكلة لاحقًا.

أكدت الشركة أن "الفرق الفنية تعمل على معالجة المشكلة في الوقت الفعلي استنادًا إلى تطور الحالة، وسيتم إصدار المزيد من المعلومات بناءً على البيانات والتحليلات المقبلة".