استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية بعد أيام من التكهنات بشأن التعديل الوزاري

أفادت صحيفة الجارديان البريطانية، بأن رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، استقالت من منصبها بعد أيام من التكهنات المتزايدة بشأن تعديل وزاري وشيك.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يسعى لإعطاء زخم جديد لولايته الثانية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي ودورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف، وجه الشكر لـ "بورن" على عملها المثالي في خدمة البلاد.

وقال ماكرون في تغريدة على تويتر: "لقد وضعت مشروعنا موضع التنفيذ بشجاعة ومشاركة وتصميم سيدة دولة".

وقالت بورن في خطاب استقالتها، إنه "من الضروري أكثر من أي وقت مضى مواصلة الإصلاحات" التي تنتهجها الحكومة.

وكتبت: "أردت أن أخبركم بمدى شغفي بهذه المهمة"، مضيفة أنها "استرشدت بالاهتمام المستمر، الذي نتشاركه، لتحقيق نتائج سريعة وملموسة لمواطنينا".

وبموجب النظام الفرنسي، يعين الرئيس رئيس الوزراء ولكن لا يمكنه إقالته من منصبه. وبدلا من ذلك، يجب عليهم أن يطلبوا استقالتهم.

ويأتي التعديل الوزاري قبل خمسة أشهر من انتخابات البرلمان الأوروبي، حيث من المتوقع أن يحقق المتشككون في الاتحاد الأوروبي مكاسب قياسية في وقت ينتشر فيه الاستياء العام على نطاق واسع بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وفشل الحكومات الأوروبية في الحد من الهجرة.

وتظهر استطلاعات الرأي أن حزب ماكرون يتخلف عن حزب زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بفارق عشر نقاط قبل انتخابات يونيو.

تم تعيين بورن (62 عاما) رئيسا للوزراء في مايو 2022، بعد وقت قصير من إعادة انتخاب ماكرون لرئاسة الإليزيه، وكانت ثاني رئيسة وزراء منذ بداية الجمهورية الخامسة في عام 1958. وبعد أسابيع خسرت الحكومة أغلبيتها المطلقة في الجمعية الوطنية في الانتخابات العامة.