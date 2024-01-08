العثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل منزلها في إطسا بالفيوم

عثر أهالي عزبة روما التابعة للوحدة المحلية لقرية الغرق بمركز إطسا، بالفيوم، على جثة ربة منزل، مقتولة داخل منزلها، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الحادث.

البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة إطسا، يتضمن وورد بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثة ربة منزل، داخل شقتها في عزبة روما بدائرة المركز .

وعلى الفور انتقلت وحدة مباحث مركز شرطة إطسا، إلى محل الواقعة.

وتبين من التحريات التي قام بها الرائد هيثم طلبه رئيس مباحث مركز شرطة إطسا ، أن ربة المنزل تدعي "جميله محمود فتحي" في العقد الرابع من العمر ، وتم العثور عليها داخل شقتها جثة هامدة والواقعة بها شبهة جنائية، وإحتمالية تورط بعض الأشخاص في قتلها، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى إطسا المركزي.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة كشف ملابسات الحادث، وضبط المتهمين.