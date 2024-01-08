الجلسة الأولى لغادة والي.. دفاع الفنان الروسي يطالب المحكمة بتعويض مليون جنيه

أكد دفاع الفنان الروسي المجنى عليه جورجى كوراسوف، لـ"البوابة نيوز" أن اليوم الاثنين، كانت أولي جلسات القضية عقب إحالتها من نيابة الشؤون الاقتصادية، وتمت إحالتها الي المحكمة الاقتصادية جنح مالية.

وأشار إلي أنه أكد ادعاءه المدني أمام النيابة العامة في التحقيقات، وتم رفع المبلغ المذكور للتعويض المبدئي إلى مليون وواحد جنيه"، بدلاً من مبلغ 101 ألف جنيه"، مضيفا أن محامي الفنانة" غادة والي" المدعي عليها طالبت بندب لجنة خبراء فنيين بالفن التشكيلي.

وأضاف دفاع الفنان الروسي أن المحكمة قررت تأجيل النطق بالحكم الي آخر شهر يناير الجاري.

ويشار الي ان محكمة الجنح الاقتصادية في القاهرة الجديدة، حجزت، قضية اتهام مصممة الجرافيك غادة والي، بسرقة 4 رسومات من إبداعات فنان روسي واستخدامها في رسومات تعاقدت عليها داخل بعض محطات مترو الأنفاق، إلى جلسة 30 يناير الجارى للنطق بالحكم.

ويأتى ذلك، خلال أولى جلسات نظر القضية، وعقب قرار النيابة العامة الصادر بوضع «والى» على قوائم الترقب والوصول والمنع من السفر.

,ويذكر ان" غادة والي "مصممة الجرافيك، المتهمة بالتعدي على الحق المالي والأدبي لـ الفنان الروسي جورجي كوراسوف بأنها قلدت 4 رسومات فنية نتاج عمله المبتكر بأن وضعته على رسومات فنية بجدران محطة مترو كلية البنات ونسبتها لنفسها مع علمها بأمر تقليده، وكشفت في تحقيقات النيابة العامة المبالغ التي تقاضتها.

ونفت" والي" اتهامها في بسرقة إبداعات الفنان الروسي، وقالت: «فكرة اللوحات تم اقتباسها من الفن المصري القديم ونفذتها بطريقة المدرسة التكعيبية التي أسسها بيكاسو، وتلك المدرسة ألهمت الكثيرين على مستوى العالم، واضافت إلى أنها استخدمت برنامجي «فوتوشوب» و«اليستريتر» لعمل تلك التصميمات بمحطة كلية البنات.