كأس الاتحاد الإنجليزي.. راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام ويجان

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل لاعبيه لمواجهة ويجان أتلتيك، في إطار منافسات الدور الثالث (دور الـ64) من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقام المباراة على ملعب ويجان "دي دبليو"، وتشهد التشكيلة عودة دالوت وفاران إلى التشكيل الأساسي، بعد غيابهما عن المباراة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبدأ مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - رافايل فاران - أرون وان بيساكا - جوني إيفنز.

خط الوسط: ماينو - سكوت ماكتومناي - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - راسموس هويلوند – أليخاندرو جارناتشو.

ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز على ويجان أتلتيك، من أجل التأهل إلى الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.