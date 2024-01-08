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الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حسين الوائلي: الجيش الأوروبي الموحد هدفه التصدي لحلف الناتو

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية
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قال حسين الوائلي صحفي بالاتحاد الأوروبي، إن النقطة الأساسية التي يختلف عليها الأعضاء هي التمويل والميزانية، وذلك فيما يتعلق بتأسيس جيش أوروبي موحد،.

وأضاف "الوائلي"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن التضخم والاقتصاديات المتعثرة لبعض الدول في أوروبا قد تمنع تأسيس "جيش أوروبي موحد، مشيرًا إلى أن ألمانيا، وإيطاليا وفرنسا، يتحمسون لهذا المقترح.

وذكر، أن الجيش الأوروبي الموحد هدفه التصدي لحلف الناتو، والذي وصفه بأنه صناعة أمريكية، لافتًا إلى أن الهدف أيضًا من الدعوة لجيش أوروبي موحد، التصدي للخلايا النائمة في أوروبا والتصدي للإرهاب، فضلًا عن موجة الهجرة غير الشرعية.

 


 

الاتحاد الأوروبي الهجرة غير الشرعية القاهرة الاخبارية