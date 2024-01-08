اختفاء زعيم إحدى أقوى عصابات المخدرات في الإكوادور من سجنه

اختفى زعيم مُدان لإحدى أقوى عصابات المخدرات في الإكوادور من السجن الذي كان يقضي فيه عقوبته.

ووفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية تحقق السلطات فيما إذا كان قد هرب مثلما فعل قبل عقد من الزمن من منشأة أخرى.

تم الإبلاغ عن اختفاء أدولفو ماسياس، الملقب بـ “فيتو” وزعيم عصابة لوس تشونيروس، من زنزانته يوم الأحد، وصباح الاثنين، لم تجده السلطات في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية بعد أو تقدم تفسيرًا لاختفائه.

وقال سيزار زاباتا، القائد العام للشرطة الوطنية، لوسائل الإعلام مساء الأحد، إن ماسياس اختفى من زنزانته وأنهم يحققون في الأمر.

وقال مكتب المدعي العام في الإكوادور على منصة إكس يوم الأحد إنه يحقق في القضية باعتبارها "هروب سجين" محتمل.

أدين ماسياس بتهريب المخدرات والقتل والجريمة المنظمة، وكان يقضي حكما بالسجن 34 عاما في سجن لا الإقليمي بميناء جواياكيل، وكان من المقرر أن يتم نقله يوم الأحد إلى منشأة أمنية مشددة في نفس المدينة.

ولوس تشونيروس هي إحدى العصابات الإكوادورية التي تعتبرها السلطات مسؤولة عن تصاعد أعمال العنف التي وصلت إلى مستوى جديد العام الماضي باغتيال المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو، فيما تقول السلطات إن العصابة لها صلات بعصابة سينالوا المكسيكية.