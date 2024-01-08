فصائل فلسطينية: استهدفنا تل أبيب وعدة مدن إسرائيلية برشقة صاروخية

أعلنت فصائل فلسطينية، أنها استهدفت تل أبيب وعدة مدن إسرائيلية برشقة صاروخية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، إن القمة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس أبو مازن عقدت في وقت مهم جدا، حيث وصلت فيها الأمور لحد الخطورة وانزلاق المنطقة لوضع ينذر بكوارث عديدة، خاصة هذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بقطاع غزة وأنحاء الأراضي الفلسطينية.

وأضاف "اللوح"، أن القمة تأتي في وقت أحوج ما نكون فيه إليه من أجل تعميق التشاور بين الرئيسين، علما بأن هناك جهودا مصرية حثيثة منذ اللحظة الأولى لوقف الحرب على الشعب الفلسطيني وخلق بيئة سياسية لحل سياسي.

ولفت أن إمعان إسرائيل في هذه الحرب ومضيها قدما في تدمير مقدرات الشعب الفلسطيني وقتله، حال دون ذلك، لذلك كان لا بد من تشاور حول كيفية إنجاح كل الجهود المبذولة من مصر الشقيقة الكبرى ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن الأشقاء والشركاء والأصدقاء في العالم فلابد من إنجاح كل هذه الجهود، والأولوية القصوى على رأس جدول الأعمال هي وقف الحرب.