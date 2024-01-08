مسابقات ثقافية وتنمية مواهب الرواد بـ"ثقافة شمال سيناء"

عقد بقصر ثقافة الشيخ زويد اليوم الأثنين عدد من الأنشطة الثقافية والفنية منها اكتشاف وتنمية مواهب الرواد فى الالقاء والغناء بتوجيه من أشرف خيرت مدير القصر، ومتابعة محمد محمود مسئول النشاط، كما قام هجرس سالم مسئول النشاط بمكتبة الكرامة بإكتشاف وتنمية موهبة الطالب عبدالله كليب فى الغناء، بمتابعة أحمد أبوالسعود مدير المكتبة.

ياتي ذلك فى إطار حرص الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة على تكثيف الأنشطة الثقافية والفنية بجميع المواقع الثقافية وتنمية المواهب والابداع لدى جميع الفئات، بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحانى، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة أمل عبدالله

فى جانب اخر بمكتبة ضاحية السلام عقد ورشة فنية فى الرسم، بتوجية من اسماعيل رضوان مدير المكتبة ومسئول النشاط عباس محمد، بحضور ومتابعة مدير عام الفرع أشرف المشرحانى اثناء جولته لتفقد سير العمل والفعاليات الثقافية بالمواقع الثقافية التابعة للفرع.

وفى السياق نظم بيت ثقافة رابعة، مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة لطلاب مدرسة أم عقبة الأبتدائية المشتركة بالقرية، اعدها محمد نصار، نجيب سويلم، عبدالسلام الصاوي.