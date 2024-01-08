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الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مسابقات ثقافية وتنمية مواهب الرواد بـ"ثقافة شمال سيناء"

مسابقة ثقافية واكتشاف
مسابقة ثقافية واكتشاف تنمية مواهب الرواد بثقافة بشمال سيناء
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عقد بقصر ثقافة الشيخ زويد اليوم الأثنين  عدد من الأنشطة الثقافية والفنية منها اكتشاف وتنمية مواهب الرواد فى الالقاء والغناء بتوجيه من أشرف خيرت مدير القصر، ومتابعة محمد محمود مسئول النشاط، كما قام هجرس سالم مسئول النشاط بمكتبة الكرامة بإكتشاف وتنمية موهبة الطالب عبدالله كليب فى الغناء، بمتابعة أحمد أبوالسعود مدير المكتبة.

ياتي ذلك فى إطار حرص الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة على تكثيف الأنشطة الثقافية والفنية بجميع المواقع الثقافية وتنمية المواهب والابداع لدى جميع الفئات، بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحانى، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة أمل عبدالله

فى جانب اخر بمكتبة ضاحية السلام عقد ورشة فنية فى الرسم، بتوجية من اسماعيل رضوان مدير المكتبة ومسئول النشاط عباس محمد، بحضور ومتابعة مدير عام الفرع أشرف المشرحانى اثناء جولته لتفقد سير العمل والفعاليات الثقافية بالمواقع الثقافية التابعة للفرع.

وفى السياق نظم بيت ثقافة رابعة، مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة لطلاب مدرسة أم عقبة الأبتدائية المشتركة بالقرية، اعدها محمد نصار، نجيب سويلم، عبدالسلام الصاوي. 

الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الأنشطة الثقافية والفنية إقليم القناة وسيناء الثقافي الفعاليات الثقافية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قليم القناة وسيناء الثقافي قصر ثقافة الشيخ زويد نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة