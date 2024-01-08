مفاجأة في صادرات مصر من النباتات الطبية.. متحدث مجلس الوزراء يوضح

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعميق وتوطين صناعة الدواء في مصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إنه تم توطين 83 مستحضرا حتى الآن، تبلغ الفاتورة الاستيرادية لمستحضراتها الأصيلة 580 مليون دولار.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء أن ما تم تنفيذه من الخطة الاستراتيجية لتوطين الصناعات الدوائية، ساهم في تحقيق وفر في الفاتورة الاستيرادية بشكل ملحوظ في عام 2023 بنحو 500 مليون دولار، مقارنة بالأعوام السابقة.

وبشأن النجاحات التي نفذتها مصر في تطوير صناعة الدواء، استعرض الحمصاني ما يأتي.. زيادة عدد المعامل الرقابية والمرجعية من 12 إلى 32 معملًا، ورفع عدد وحدات العمل والمكاتب الإدارية من 1550 إلى 2700 وحدة وعمل إداري.



وصول الأجهزة المعملية إلى 700 جهاز، ورفع مؤشرات الأداء وتحسين نسبة الإنجاز بهذه المعامل بنسبة 95%.0خفض نسبة متأخرات التحليل لتصبح أقل من 5% من إجمالي العينات.



توفير مقرات فرعية بجميع محافظات الجمهورية بواقع 27 مقرًا يعمل بها 900 مفتش؛ لضبط سوق الدواء. توفير المستحضرات الطبية بجودة عالية وبشكل آمن وفعّال.

زيادة الصادرات من النباتات والأعشاب الطبية في عام 2023 لـ 258 مليون دولار.

زيادة صادرات مستحضرات التجميل بشكل ملحوظ في عامي 2022 و2023 عن الأعوام السابقة إلى أكثر من 600 مليون دولار. الاعتماد على الميكنة وبرامج التحول الرقمي لتحسين مستويات الأداء.



