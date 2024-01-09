اليوم.. طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 12

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة مطروح على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

العاصمة الإدارية 21 11

6 أكتوبر 22 11

بنهــــا 21 12

دمنهور 20 12

وادي النطرون 21 12

كفر الشيخ 20 11

المنصورة 21 12

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 21 13

طنطا 21 13

دمياط 21 13

بورسعيد 21 13

الإسماعيلية 22 12

السويس 22 10

العريش 22 10

رفح 21 9

رأس سدر 23 10

نخل 25 3

كاترين 18 2

الطور 25 13

طابا 23 12

شرم الشيخ 29 16

الإسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 21 11

مطروح 20 11

السلوم 19 10

سيوة 19 3

رأس غارب 24 15

الغردقة 28 15

سفاجا 28 15

مرسى علم 27 15

شلاتين 28 20

حلايب 27 19

أبو رماد 28 19

رأس حدربة 27 19

الفيوم 22 11

بني سويف 23 8

المنيا 22 7

أسيوط 23 8

سوهاج 25 9

قنا 28 11

الأقصر 27 10

أسوان 29 15

الوادي الجديد 24 6

أبو سمبل 26 13