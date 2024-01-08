سول تسعى لتعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة مُسَيَّرات بيونج يانج

التقى وزير الدفاع بكوريا الجنوبية، شين وون-سيك، اليوم الاثنين، مع الجيش لتعزيز التحضيرات الدفاعية وزيادة القدرات العسكرية لمواجهة التهديدات المتصاعدة التي يشكلها استخدام الطائرات المسيرة من قبل كوريا الشمالية.

أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن الوزير الكوري الجنوبي قام بزيارة لتفقد الطائرات المسيرة الصغيرة الشبحية والمركبات الجهوية الهجومية بدون طيار في مركز العمليات للطائرات المسيرة في "بوتشون"، على بعد حوالي 52 كيلومترًا شمال شرق العاصمة سول.

وأشار شين خلال الزيارة إلى استمرار كوريا الشمالية في تعزيز التهديدات غير المتكافئة من خلال تطوير قدرات الطائرات المسيرة وبرنامجها النووي والصاروخي.

وتم إنشاء قيادة عمليات الطائرات المسيرة في سبتمبر الماضي بهدف تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة التهديدات المتصاعدة المتعلقة بالطائرات المسيرة، وذلك ردًا على حادثة توغل طائرات مسيرة من كوريا الشمالية في المجال الجوي لكوريا الجنوبية في نهاية العام 2022. وقد أثارت هذه الحادثة مخاوف بشأن قدرة كوريا الجنوبية على التصدي للطائرات المسيرة بشكل فعّال.

في يوليو، كشفت كوريا الشمالية عن طائرات المراقبة والهجوم المسيرة خلال عرض عسكري ومعرض للأسلحة، وأعلنت عزمها بناء طائرات مسيرة جديدة خلال الاجتماع الرئيسي لحزب العمال الحاكم في نهاية العام الماضي.