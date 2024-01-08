الزمالك يواجه عثماثون طنطا وديا بعد اعتذار الإعلاميين

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فريق عثماثون طنطا وديًا يوم الأربعاء المقبل على ملعب النادي في إطار الاستعداد خلال فترة توقف الدوري الممتاز.

وقال أحمد حسني المدير الإداري بنادي الزمالك في تصريح صحفي مساء اليوم، إن فريق الإعلاميين اعتذر عن مواجهة الزمالك بعد غد الأربعاء، وتم الاتفاق على مواجهة عثمانون طنطا بدلا منه.

وكان فريق الزمالك قد فاز اليوم الإثنين على حساب فريق كسكادا وديا بنتيجة 4-0، في اللقاء الذى اقيم على ملعب النادي بميت عقبة.

ويخوض الزمالك بطولتين وديتين بالإمارات في شهر ينايرالجاري وذلك خلال الفترة من 18 إلي 28.