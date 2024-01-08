فرانز بيكنباور.. «قيصر كرة القدم» يرحل عن عالمنا بعد مسيرة أسطورية



تلقى عشاق كرة القدم ببالغ الحزن والأسى، نبأ وفاة الأسطورة الألمانية، فرانز بيكنباور، عن عمر يناهز 78 عامًا، اليوم الاثنين 8 يناير 2024.

ولد بيكنباور في 11 سبتمبر 1945 في مدينة ميونيخ الألمانية، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي بايرن ميونيخ في عام 1964، حيث ساهم في تحقيق الفريق للعديد من الألقاب، أبرزها ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وخمسة ألقاب في الدوري الألماني، وأربعة ألقاب في كأس ألمانيا.

لعب بيكنباور في مركز قلب الدفاع وشغل مركز الليبرو وأول من أبدع فيه، وكان لاعبًا متعدد المواهب، حيث كان يتمتع بقدرة رائعة على التمرير والتحكم في الكرة، كما كان من المهاجمين المميزين، كما كان قائدًا مثاليًا، حيث كان يتمتع بشخصية قيادية قوية، وكان دائمًا يلهم زملائه اللاعبين لتحقيق الفوز.

وفي عام 1977، انتقل بيكنباور إلى الولايات المتحدة ليلعب مع نادي نيويورك كوزموس، حيث ساهم في تحقيق الفريق لثلاثة ألقاب في الدوري الأمريكي.

وعلى المستوى الدولي، مثّل بيكنباور منتخب ألمانيا الغربية في 103 مباريات، سجل خلالها 14 هدفًا، وساهم في تحقيق الفريق لكأس العالم عام 1974، وكأس الأمم الأوروبية عام 1972.

كان بيكنباور أحد اللاعبين القلائل الذين نجحوا في تحقيق النجاح على المستويين الفردي والجماعي، حيث حصل على العديد من الجوائز الفردية، أبرزها جائزتي الكرة الذهبية عامي 1972 و1976، وجائزة أفضل لاعب في ألمانيا أربع مرات.

نجاحات قيصر كرة القدم لم تقتصر على مسيرته كلاعب بلا امتدت إلى مشوار تدريبي حافل حيث تولى الإدارة الفنية لمنتخب ألمانيا الغربية من 1984 إلى يوليو عام 1990 وقاده الى الفوز بكأس العالم في مونديال إيطاليا عام 1990، وإلى المباراة النهائية في مونديال 1986، ثم انتقل لتدريب مرسيليا الفرنسي وبايرن ميونيخ الذي أصبح لاحقا رئيسه.

اختير بيكنباور ضمن قائمة أفضل 100 لاعب في التاريخ، التي أعدتها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، وانتخب كأفضل لاعب في ألمانيا في القرن العشرين.

وكان أحد اللاعبين الذين غيروا وجه كرة القدم، حيث كان أول لاعب يلعب في مركز قلب الدفاع ويساهم في تسجيل الأهداف، كما كان من اللاعبين القلائل الذين نجحوا في تحقيق النجاح على المستويين الفردي والجماعي.

ترك بيكنباور بصمة كبيرة في عالم كرة القدم، وستظل ذكراه خالدة في قلوب عشاق اللعبة.

