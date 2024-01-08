تقلبات جوية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، من غد الثلاثاء إلى الأحد 14 يناير المقبل، حيث يشهد غدا الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهـارًا على القاهرة الكبـرى والوجه البحـرى والسواحـل الشماليـة وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحـاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

و شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق(من 4 الى 9 صباحًا تقريبا) من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة مطروح على فترات متقطعة.

واوضحت الارصاد انه اعتبارا من الأربعاء 10 يناير سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (4:3 درجة مئوية ) كما تنشط الرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

ويشهد الأربعاء 10 يناير 2024، أمطار متوسطـة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على أغلب الأنحـاء على فترات متقطعة.

واضطراب الملاحة البحرية، علي البحر المتوسط وسرعة الرياح (60:50 كم /س) وارتفاع الموج (3:2 متر).

واشارت الارصاد إلى انه يشهد الخميس 11 يناير2024، أمطار متوسطـة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة الى مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناه والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

و نشـاط ريـاح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.. واضطراب الملاحة البحرية علي البحر المتوسط وسرعة الرياح (60:50 كم /س) وارتفاع الموج (3:2 متر).

كما يشهد الجمعة 12يناير، امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. ونشاط ريـاح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ويشهد السبت 13 يناير والأحد 14 يناير 2024، أمطار متفاوتة الشدة على شمال البـلاد مع نشاط للرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.